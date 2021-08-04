刑事局舉辦「文姿云東奧空手道奪牌集氣」活動，民眾將有機會獲得「東奧中華隊選手同款運動外套」及「中華隊應援服」。(翻攝照片／林郁平台北傳真）

刑事局舉辦「文姿云東奧空手道奪牌集氣」活動，民眾將有機會獲得「東奧中華隊選手同款運動外套」及「中華隊應援服」。(翻攝照片／林郁平台北傳真）

空手道「小清新」文姿云5日即將在東京奧運出戰，若順利奪牌，將會是我國奧運史上第一面空手道獎牌，刑事局在東京奧運舉辦前，即超前邀請她擔任反毒代言人，現正於「CIB局長室」FB舉辦「文姿云東奧空手道奪牌集氣」青春專案快閃互動活動，邀請民眾留言為「空手道小清新」集氣加油，留言的民眾將有機會獲得「東奧中華隊選手同款運動外套」及「中華隊應援服」。

文姿云曾蟬聯2014仁川亞運及2018雅加達亞運空手道金牌，形象清新正面，但她曾2013年杜拜亞錦賽時負傷，坐輪椅復健了好長一段時間。文姿云透露，自己曾一度灰心，還好有隊友的鼓勵與自我打氣，才勇敢再站起來。

文姿云也自曝在求學時間，遇到一些比較愛玩的朋友，耽溺於玩樂而漸漸少去道場，但有一天赫然發現，漫無目的地玩樂相當沒有意義，因此，文姿云在為刑事局錄製的反毒影片中特別提到：「認真吃飯、認真讀書、認真運動，認真面對每一個當下，你想要的就會自然而然發生。」，並呼籲年輕學子「用毒品來追求刺激，或是逃避痛苦，都不能幫你找到方向、不能幫你完成夢想。」

刑事局希望透過文姿云清新、優質的運動員形象，期勉青少年在暑假期間拒絕毒品誘惑，擁抱陽光人生，也期許文姿云再為台灣爭取一面獎牌，所以繼日前為「小林同學」舉辦集氣快閃活動後，現正於「CIB局長室」FB舉辦「文姿云東奧空手道奪牌集氣」青春專案快閃互動活動，邀請民眾留言為「空手道小清新」集氣加油，留言的民眾將有機會獲得「東奧中華隊選手同款運動外套」及「中華隊應援服」，預計於8月10日東奧結束後，併同林昀儒集氣抽獎活動，一起公開抽獎。

★中時新聞網關心您：保護自己、遠離毒品！