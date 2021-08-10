「2021德國紅點設計大獎」結果出爐，亞洲大學共11件作品獲獎，其中，視覺傳播系6名學生共同創作的「殭姿」，透過鮮明圖像闡述現代人因姿勢不良衍生的健康問題，日前已獲美國紐約藝術指導協會（NY ADC）設計競賽優異獎，這次又與另件作品「台灣好機車」雙雙奪下紅點獎。

「殭姿」是由亞大視傳系學生馬祺鈞、陳佳儀、李紹安、李建霆及鄭嘉文、林沐賢共同創作，視傳系主任陸蕙萍說，此作品是以殭屍圖象描繪人的身體僵硬退化情況，藉以闡述現代社會中人們常因許多錯誤的坐姿、姿勢不良等問題衍生出各種疾病，並用道教養生圖像盼加以導正。

亞大創意設計學院院長李元榮指出，「殭姿」作品因視覺效果鮮明，且具有深遠的警示意味，不但一舉奪下全球4大國際設計競賽指標之一的紅點獎，日前更先後獲得美國設計競賽優異獎及台灣金點設計獎。其實，今年亞大共有47名學生、共11件作品或紅點設計獎，成績斐然。

同樣奪下紅點使用者介面設計類獎的「台灣好機車」APP，日前已獲台灣放視大賞銅獎，陸蕙萍說，此APP由學生尤若茵、王苡錚等人共同創作，內設5大功能，包括保養提醒、花費記錄與分析、記錄停車位置、機車生活及關鍵字導航等，並收錄台灣各縣市的特色景點、特有機車文化等，讓使用者不必騎機車、也能暢遊全台灣。

此外，數媒系學生創作的「不好意思」作品、商設系的「催化反應」等都在紅點獎中獲得好評，亞大校長蔡進發表示，鼓勵學生在國際舞台發光發亮，就是學校培育學生國際競爭力的重要指標。