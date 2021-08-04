儘管日本男籃早早就在小組賽就告淘汰，日本女籃卻沒打算那麼快就出局回家！日本女籃4日不可思議靠著林咲希最後16秒的絕殺三分球，最後以86比85險退強敵比利時，挺進東京奧運女籃4強，接下來將跟晚間西班牙和法國之戰勝隊爭搶金牌戰門票。

整場比賽雙方互有領先，來到最後2分鐘，日本隊還落後4分，卻靠對方違反運動精神犯規連追4分打平，接著兩隊各進1球，阿爾德曼最後37秒兩罰俱中，幫助比利時超前，林咲希卻投進逆轉三分，梅妲槍響同時中距離跳投落空，比利時飲恨落敗。

宮澤夕貴攻下日本全隊最高21分，高田真希也有19分，赤穗向日葵12分、7籃板，町田瑠維10分、14助攻，本橋菜子10分，投進絕殺三分球的林咲希最後拿下9分；比利時以梅瑟曼25分、11籃板級6助攻表現較佳，梅妲24分、7籃板。

另外兩場先打完的奧運女籃賽事，美國以79比55輕取澳洲，除了摘下跨屆53連勝，也算替即將在男籃準決賽遭遇奧運的美國夢幻隊提振士氣，塞爾維亞則以77比70擊退中國大陸，美國跟塞爾維亞的女籃準決賽將於6日中午12點40分開打。