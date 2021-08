今天是東京奧運開幕第12天了,不少賽事都來到尾聲,不過田徑以及桌球團體賽才正要進入激烈階段,而中華桌球男團昨天不幸敗給德國無緣晉級4強,相當可惜,其中小將林昀儒在5點3勝制的比賽中一人就獨攬2點,可惜最後老將莊智淵不敵德國好手奧恰洛夫(Dimitrij Ovtcharov)。

德國一直是我國桌球無法前進的最大阻礙,過去莊智淵就曾因奧恰洛夫無緣晉級,林昀儒在本屆男單銅牌戰也敗給了他,不過昨天可說是完成復仇,但團體賽必須拿下3點,最後中華隊還是以2:3出局,而奧恰洛夫賽後也相當有風度讚賞了中華隊,他直言這場是「艱難的勝利」。

他在社群發文直呼我國為「Taiwan」,但隨後引發大陸網友不滿,留言爆發爭議,奧恰洛夫疑似因為此將「Taiwan」用詞去掉,之後貼文中就沒有再看到了,而大陸網友紛紛不滿留言表示:「應該用『Chinese Taipei』而不是『Taiwan』!」、「笑死了,沒有我們大陸教練過去教你們打,你們就是一坨屎!」

奧恰洛夫在推特全文說:「Through to the semifinal after a very tough win against Taiwan...Tomorrow we will face Japan Let’s go Team D!」而被網友留言謾罵後他改成:「Through to the semifinal after a very tough win today ... Let’s go Team D!」很明顯將國家敏感字句去掉,這也讓人無奈,畢竟他只是想好好感謝我國,卻引來一片謾罵。