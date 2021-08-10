常說「光陰似箭，歲月如梭」，但真正珍惜時間的人又有多少呢？運動員是個和時間賽跑的職業，許多運動員的生涯高峰可能就短短的10年，而奧運這個最高殿堂能站上去的人又有多少？

這次2020年東京奧運因疫情的緣故延後一年舉辦，也因為這樣有許多即將退役的選手決定放手一搏期盼能完成夢想，包含我國的五朝元老桌球國手莊智淵、網球國手盧彥勳，以及射箭國手譚雅婷等；而國外也有體操媽媽、桌球阿嬤等，他們不論結果好壞也許帶有遺憾，也都在最後一屆的奧運會劃下完美的句點。

《今周刊》8月4日發布了一篇從19歲的林昀儒看到40歲的莊智淵...東奧選手給我們的啟示，文中提到「職涯是一場年齡的障礙賽」，讓我非常有感觸。各家媒體爭相報導林昀儒在男子單打獲得第四名，追平莊智淵在2012年倫敦奧運的紀錄，看到這不禁有點感傷。莊智淵年輕時也有著許多的稱號，輸球時亦有不少人以「沒關係他還年輕」等安慰的話語出現，然而 2012年的倫敦奧運卻是莊智淵的人生顛峰了。《台港調查》的主持人KC在東奧日報Day8影片中提到林昀儒的銅牌戰，也說出了他的心聲「我的心真的好痛好痛」，未來可期這句話看似充滿希望，卻也有可能令人絕望。我們都相信林昀儒未來能夠登上顛峰寫下屬於他的傳奇故事，但在此之前我想應該許多人都有著共同的失落感。

我們都知道運動員的職業生涯很短，在職業壽命更短的女子體操界，成年組的門檻僅16歲，而大多數選手在25歲前就會退休。男子體操選手雖然目前沒有文獻明確指出退休年齡，但大約30歲左右就已經是老將了。我國體操好手唐嘉鴻24歲在男子全能賽中獲得第七名的好成績，李智凱在25歲時奪下鞍馬項目的銀牌，而戴資穎在27歲3度進軍奧運終於奪下羽球女單的銀牌，許多人看到可能會覺得沒關係，2024年巴黎奧運還有機會。但沒有人知道，3年後，選手們的身體狀況與精神是否能像現在一樣的活躍？雖說保留一點不完美才是人生，就像在今年奪得金牌的舉重女神郭婞淳在挺舉最後一把141公斤失敗，這一點一滴的「不完美」，卻將成為運動員心中最大的痛。

上述的國手們個個都是2024年巴黎奧運的奪金大熱門，但那也許是他們最後一次的奧運會了。運動員們的生涯高峰是多麽難得碰到四年一次的奧運會，同時卻也有可能與奧運獎牌失之交臂；對照我們一般人，看似人生很長，那我們又有多少個四年可以浪費呢？卡通《櫻桃小丸子》裡的姐姐櫻幸子曾經說過的名言「人生就是不斷的在後悔」，屬於我們的「黃金時間」可能一去不復返，你想過著怎樣的人生呢？在這場年齡的障礙賽中我們無法保證場場獲勝，但可以努力的是把握當下抓住每一個獲勝的「機會」，人生沒有一條路是白走的，現在的努力都會在將來回報的。

從小到大，不論是世大運、亞運、奧運只要是大型國際賽事我都會守著電視，默默為這些在場上為國爭光的國手們加油打氣，以前只有少數的人關注體育賽事，今年看到這麼多人一起關注奧運會就覺得很開心。

最後，再次肯定所有國手們的努力，將榮耀帶回台灣。明年的杭州亞運轉眼間就到了，期望延續今年的氣氛，讓世界看見台灣！看著在運動場上與青春拚搏的選手們，我們是否更應該把握當下，珍惜自己的「黃金」時間呢？

（作者為國立台灣師範大學社會工作學研究所研究生、社工師、大九學堂二期學員）

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