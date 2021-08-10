【愛傳媒藺奕專欄】東奧圓滿落幕，本屆台灣健兒的表現成果豐碩，都說熱淚盈眶過的地方，才稱得上風景，日後臉書動態提及，那些我們被迫宅在家裡咀嚼的奧運時光，便稱得上是共同的光輝歲月了。

當我們欣喜於這些年輕人的表現，也不禁懷疑起自己的人生，我也深刻檢討過，自己最接近奧運的時刻也是小時候，內湖的孩子，最拿手的當然是跳水。

跳水的動機，當然來自我娘罵我，我得讓她嚐嚐失去親人的滋味，於是我果斷地越過小山丘，發現一個又一個的小池塘。結局當然是被我娘抓回家一頓胖揍，等到看了奧運，就懷疑挨揍的理由並不是太皮、可能只是水花太大了。

2009年，我們在京奧游泳主競技場水立方，看到台灣的奧運會旗，內心當然百感交集，那屆男子兩百米蝶式許志傑游破全國紀錄，也是台灣游泳史上第一位晉級奧運前十六名的選手，現在沒人記得他了，我也是直到那一次，才知道原來奥運游泳比賽也是有救生員的，就覺得很幽默。

很快地，奧運選手們又將回到冷冷清清的訓練場和渾身無止盡的傷痛裡，我們也回到鬆鬆軟軟的日子裡，奧運讓我們陶醉在一種集體的精神勝利，自己給自己下的解藥，好像你只需要躺在沙發前面喊一喊，就國富民強、也不用打疫苗了。

然而運動員這條路可不比網紅或演員，可以靠炒作、騙流量成明星，必須刻刻苦苦、持之以恆。我認識那些有錢人家的、嬌生慣養的孩子，大概只能學個樣子，然後仰起手機大喊別忘訂閱分享開啟小鈴鐺，點點關注點點關注哦。

從東奧到冬奧，半年之後的北京，將成為全球第一個既舉辦過夏季奧運、又舉辦冬季奧運會的唯一城市，冬奧沒有三鐵舉重也沒有柔道，於是冬奧女選手的顏值和身材更受期待了，希望那時全球疫星人能變回正常的地球人，否則手臂吸磁應該列入奧運表演項目吧。

作者為文學奬得主

照片來源：作者提供。

●更多文章見作者臉書，經授權刊載。

●專欄文章，不代表i-Media 愛傳媒立場。