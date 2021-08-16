婚姻是大部分的人一生中最重要的里程碑之一，只要達到一定的年齡，身旁的親友就會開始關心「什麼時候要結婚？」，但並不是每個人都很渴望踏入婚姻。《搜狐命理專欄》發文分享，有4個星座的人最容易晚婚，其中雙魚座、射手座和摩羯座有些抗拒結婚，而巨蟹座則是因為過於謹慎。

1、雙魚座

雙魚座對愛情非常憧憬，他們喜歡談戀愛，也喜歡被人呵護的感覺，但如果要他們結婚，那他們寧願和另一半分手，因為雙魚座認為婚姻就是愛情的墳墓，結婚前兩個人再怎麼甜蜜，結婚後一切就都會變質，他們也受不了生活的柴米油鹽，為了保持內心對於愛情的美好幻想，他們情願選擇不要結婚。

2、巨蟹座

巨蟹座非常渴望能夠和心愛的人一起建立家庭，正因為如此他們對於婚姻就更加謹慎，再加上他們心裡也很明白，婚姻不只是兩個人相愛就可以，還要考慮很多外在因素，因此就算再渴望也不會把婚姻當成一場賭注，而是等到自己變得更成熟，可以承擔兩個家庭的責任後才考慮結婚。

3、射手座

射手座內心其實相當排斥結婚，認為婚後還能夠一直保持甜蜜的伴侶非常稀少，若是兩個人組織了一個家庭以後，並不能相互幫助，一起把生活品質提高，那還不如一個人過得自在舒服，因此射手座總會拒絕親友安排的相親，等到真的遇到真愛時才會敞開心胸，和對方結婚、度過下半輩子。

4、摩羯座

摩羯座天生就是工作狂，如果要他們在愛情和事業二選一的話，他們肯定毫不猶豫就選擇事業，希望將自己大部分的時間都奉獻在工作上，幫助自己能夠發展得更好；此外摩羯座也是典型的晚婚主義者，因為他們還沒有做好步入婚姻的準備，所以總是會以工作為由，來拒絕所有結婚的可能。