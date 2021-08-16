【愛傳媒謎卡專欄】親愛的陌生人，那天隨意在書店逛著，經過你正在舉辦講座。你寫詩，穿文青的衣裳，嗜咖啡，同志，先天性顏面神經失調，養兩隻貓，最喜歡的顏色是墨綠色。

你拿用雙手握麥克風，坐在咖啡桌旁，緩慢地吞吐著創作的理念，與長大的過程。還有，關於顏面神經失調，又稱為貝爾氏麻痺，併發於大人的原因很多：太過勞累、肌肉受傷或病毒感染。而先天性呢，大約是千分之二的機率，原因不明。你是其中之一，而身為其中之一，從小卻總覺得自己是全世界最孤單的那個唯一。

你不知道為什麼有一隻眼睛閉不太起來，一邊的嘴角不自覺上揚，彷彿這張臉只有一半是你一半不是你，你找不到個體的邊界，找不到自己的形狀。

身邊的大人們總跟你說「長大就會好了。」小小的你就等著長大，等著長大後發現他們早就知道你的臉不會好，卻從來沒有勇氣跟你講。

你說你多麽希望，有人曾經告訴小時候的你：「親愛的，你的一半的臉部有肌肉神經麻痺，這是天生的，沒有人知道為什麼會這樣，但這不影響我們愛你。外面有人會說你跟大家不一樣，用異樣的眼光看你，但你要記得每個人都是獨一無二的。如果有人因此笑你、欺負你，是他們不好，不是你。」

你說你希望只要有一個人就好，願意坐下來與你談一談這艱難但重要的話題，願意直視潛在的恐懼與衝突，而不是轉過頭，假裝看不到，假裝沒事，讓你錯亂地慢慢長大，然後花一輩子的時間去想，自己做錯了什麼事。

我傾在書架旁，聽著你的聲音，將故事娓娓道來。想起有句話說：「有人用童年療癒一生，有人用一生療癒童年。」我不認為這可以分為幸運與不幸，只是靈魂選擇了不同的課題。後來我才了解到一件很重要的事，所謂的愛啊、關懷啊、傾聽、理解⋯⋯那些大人沒給孩子的，其實是他們自已也從未擁有過的。

這麼一來，一切就很合理了，人當然沒辦法給予自己根本不知道的東西。所幸，我們沒辦法改變過去，但可以創造當下與未來。

我不記得你的名字，但我記得那天的感覺，我知道你走過長長的夜才來到這，我知道你忍著痛將自己切開過很多很多次，才有今日的明瞭與雲淡風輕。

我看見當一顆心勇於敞開，坦然地面對脆弱，能量就會開始流動，而流動的能量中，沒有人是孤單的。

你永遠有一份來自我的祝福與光，而我只是個萍水相逢的陌生人。請相信這個世界上，愛你，願你好的人比你想像的還多，所以，請好好照顧自己，一切都是值得的。

作者為旅遊作家，著有《路上慢慢想》、《在遠方醒來》等書。

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