阿富汗一片愁雲慘霧的報導中昨（21）日傳出令人振奮的暖心消息，一名阿富汗婦女在美軍的C-17運輸機撤離班機上臨盆、順利產下女嬰，美軍為了減輕孕婦的併發症，在空中飛行時刻意降低高度以增加艙內氣壓，暖心舉動也被網友大讚「英雄」。
綜合美國有線電視新聞網（CNN）、英國天空新聞（Sky News）報導，美軍空軍機動司令部（US Air Mobility Command）昨日發布推文宣布，一名阿富汗婦女昨日在搭乘C-17運輸機降落德國蘭斯坦空軍基地（Ramstein Air Base）不久後，就在第86醫療小組的協助下在機艙內產下女嬰，目前產婦及嬰兒已經送往鄰近的醫療機構，母女均安。
美國空軍指出，婦人及家人昨日從美國在中東的中轉基地搭乘C-17前往德國基地，這是他們逃離塔利班的第二段旅程。
不過當C-17上升至2.8萬英尺高空時，機艙內的低氣壓導致婦人出現一些併發症，貼文指出，「機長決定降低高度以提升艙內氣壓，此舉有助於讓這名母親的狀況穩定，並且挽救她的性命。」
C-17落地後，第86醫療小組的成員就上機協助產婦生產，女嬰及母親目前已經送醫，狀況良好。
美軍協助阿富汗婦人在軍機上生產的舉動獲得不少網友共鳴，有人大讚「這些人是英雄」，另外也有人表示，「這太棒了，我愛軍隊，我以身為美國人為傲。」
德國蘭斯坦空軍基地是美國撤出阿富汗的重要中轉站，美國國防部參謀首長聯席會議（Joint Chiefs of Staff）後勤專家泰勒（Hank Taylor）少將昨日表示，C-17運輸機正在將人員從卡達的空軍基地轉移至德國，以減輕卡達人滿為患的情況，由於卡達人太多，美國撤離軍機20日一度暫停從喀布爾起飛達8小時。
歐爾森准將（Brig. Gen. Josh Olson）昨日表示，德國蘭斯坦空軍基地可容納約5000人，不過目前正在建設額外設施，預計至22日晚間就能擴充至容納7500人。
他預計從阿富汗撤離的人員將在基地停留48至72小時，美國與德國達成協議，撤離人員最多不能停留超過10天。
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