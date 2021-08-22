一名阿富汗婦女在美軍C-17運輸機上生產，順利產女。

阿富汗一片愁雲慘霧的報導中昨（21）日傳出令人振奮的暖心消息，一名阿富汗婦女在美軍的C-17運輸機撤離班機上臨盆、順利產下女嬰，美軍為了減輕孕婦的併發症，在空中飛行時刻意降低高度以增加艙內氣壓，暖心舉動也被網友大讚「英雄」。

綜合美國有線電視新聞網（CNN）、英國天空新聞（Sky News）報導，美軍空軍機動司令部（US Air Mobility Command）昨日發布推文宣布，一名阿富汗婦女昨日在搭乘C-17運輸機降落德國蘭斯坦空軍基地（Ramstein Air Base）不久後，就在第86醫療小組的協助下在機艙內產下女嬰，目前產婦及嬰兒已經送往鄰近的醫療機構，母女均安。

Medical support personnel from the 86th Medical Group help an Afghan mother and family off a U.S. Air Force C-17 call sign Reach 828 moments after she delivered a child aboard the aircraft upon landing at Ramstein Air Base Germany Aug. 21. (cont..) pic.twitter.com/wqR9dFlW1o — Air Mobility Command (@AirMobilityCmd) August 21 2021

Upon landing Airmen from the 86th MDG came aboard and delivered the child in the cargo bay of the aircraft. The baby girl and mother were transported to a nearby medical facility and are in good condition. — Air Mobility Command (@AirMobilityCmd) August 21 2021

美國空軍指出，婦人及家人昨日從美國在中東的中轉基地搭乘C-17前往德國基地，這是他們逃離塔利班的第二段旅程。

不過當C-17上升至2.8萬英尺高空時，機艙內的低氣壓導致婦人出現一些併發症，貼文指出，「機長決定降低高度以提升艙內氣壓，此舉有助於讓這名母親的狀況穩定，並且挽救她的性命。」

C-17落地後，第86醫療小組的成員就上機協助產婦生產，女嬰及母親目前已經送醫，狀況良好。

美軍協助阿富汗婦人在軍機上生產的舉動獲得不少網友共鳴，有人大讚「這些人是英雄」，另外也有人表示，「這太棒了，我愛軍隊，我以身為美國人為傲。」

德國蘭斯坦空軍基地是美國撤出阿富汗的重要中轉站，美國國防部參謀首長聯席會議（Joint Chiefs of Staff）後勤專家泰勒（Hank Taylor）少將昨日表示，C-17運輸機正在將人員從卡達的空軍基地轉移至德國，以減輕卡達人滿為患的情況，由於卡達人太多，美國撤離軍機20日一度暫停從喀布爾起飛達8小時。

歐爾森准將（Brig. Gen. Josh Olson）昨日表示，德國蘭斯坦空軍基地可容納約5000人，不過目前正在建設額外設施，預計至22日晚間就能擴充至容納7500人。

他預計從阿富汗撤離的人員將在基地停留48至72小時，美國與德國達成協議，撤離人員最多不能停留超過10天。