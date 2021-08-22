寶島一姐謝淑薇的妹妹謝語倢在WTA 125等級賽事芝加哥女網賽女雙，和德國選手巴瑟兒(Mona Barthel)聯手，兩人一路殺進決賽，以5比7、2比6不敵日本穂積繪莉及泰國普莉普契(Leangtarn Plipuech)屈居亞軍，這一站賽事的亞軍獎盃是綠色玻璃碗，到場替妹妹加油的謝淑薇開玩笑說可以拿來吃綠豆湯，清涼又消暑。

謝語倢第一次和巴瑟兒合作女雙，雖然和個人WTA生涯第二冠擦身而過，不過打到決賽表現仍相當出色，本周在芝加哥還有WTA巡迴賽250級芝加哥公開賽，謝淑薇已經到當地備戰，也看了妹妹的比賽，賽後姊妹倆也在臉書粉專分享場下趣事，謝語倢表示，這場WTA 125賽事的亞軍，獎盃是綠色玻璃碗，不過剛到手5分鐘就被姊姊謝淑薇「奪愛」。

謝語倢透露，姊姊跟她說這個碗拿來擺玄關放鑰匙挺好的，她也大方跟姊姊說：「拿去巴黎用吧！」謝淑薇則在臉書粉專分享道：「巴黎的夏天好熱熱，拿來吃綠豆湯也很消暑耶！姊姊表示：『妹妹明年麻煩拿冠軍，冠軍的碗比較大，綠豆湯吃起來才過癮！！綠豆湯我吃大碗的！！很大碗的那種大碗！！！』妹妹表示：『很可以！』」謝淑薇還hashtag「獎盃的一百種用法」，展現幽默感。

謝淑薇與謝語倢本周留在芝加哥挑戰WTA巡迴賽250級芝加哥公開賽，謝淑薇將專心單打，第一輪挑戰持外卡參賽的美國名將大威廉絲(Venus Williams)，是兩人生涯第一次在女單交手；謝語倢則和泰國選手普莉波琪(Peangtarn Plipuech)女雙，詹家姊妹詹詠然／詹皓晴也會聯手出擊女雙，排在大會第2種子。