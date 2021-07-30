工總今日以視訊與智利工總(SOFOFA)共同舉行2021年產業論壇並且簽署雙邊合作協議，盼兩國產業未來互動緊密，善用雙方優勢互利成長。

工總表示，在國際經貿方面，台灣與智利都是WTO與APEC會員，在國際及區域經貿平台上有相當多合作機會。智利為南美發展程度最高的國家，服務業、礦、農、林與科技業都是首屈一指，台智雙方互為重要的貿易夥伴。

台灣主要從智利進口精煉銅、木漿、蘋果、櫻桃、葡萄酒等優質產品，智利豐富的礦產更是我國發展高科技製造業重要原料來源，占我國自智利進口的70％。

此外，台灣資通訊產品在智利市場也廣獲好評，例如華碩、宏碁的筆記型電腦及相關電腦零配件等深受智利消費者喜愛，台智雙方產業性質互補。

工總認為，智利內需市場龐大，經濟市場自由開放，又是CPTPP(跨太平洋夥伴全面進步協定)區域協定的成員國。

工總表示，台灣和CPTPP成員國具有緊密的夥伴及產業供應鏈合作關係，相信如果能加入CPTPP，將有助進一步擴大智利產品拓銷台灣和擴展亞太市場，並且有利智利促進產業升級和吸引更多外人投資。

因此工總也呼籲智利產業界能支持台灣加入CPTPP，創造雙贏的新格局。