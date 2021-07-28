昨（27）日起全國降為二級警戒，而過去兩個多月的三級警戒以來，全國各地捐血庫存量持續下降，各地鬧血荒，台北市議員羅智強今日在臉書PO出捐血的照片，而他身後高掛一張前總統馬英九的照片，他也分享馬英九的驚人紀錄。

羅智強表示，去捐血時忽然發現捐血中心牆上掛馬英九捐血的畫，並指出，馬英九這輩子總共捐血208次、5萬2000CC，他應該是全世界當過總統的人，捐血次數最多的「第一名熱血總統」吧，但羅智強也笑說，是自己猜的，但若能有捐更多血的總統，歡迎之至。

因為疫情全國血荒，羅智強呼籲大家，除了把手臂留給疫苗以外，也把手臂留給捐血中心，並在文末標註「捐血最帥」。

文章下方有網友留言表示，自己已經捐血105次，要向馬總統看齊，「所以馬總統也有一個世界第一」。而羅智強的照片中因拿著「捐完瘦一點」的牌子，也讓網友笑說，每次也有點這樣想，可是看到體重計還是崩潰啊，還有人擔心，經過羅智強這麼一PO，照片會不會明天就被撤下來？