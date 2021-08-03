五股國民運動中心執行長林盟傑表示，五股祭出眾多優惠方案，免費體驗課程已秒殺全滿（五股運動中心提供／戴上容新北傳真）

新北國民運動中心解封第一天，各中心出現運動人潮，然而兒童育樂營報名狀況超兩極，泰山、三重、五股運動中心從舊生下手，重新調整課程內容，減少團體活動改自主性運動為主，3日上午還未開館報名人數就突破5成，後續報名狀況極佳，蘆洲、淡水和林口兒童育樂營人數幾乎掛零，暫緩開班。

新北市府2日宣布，3日起開放國民運動中心，其中游泳池、淋浴間、兒童遊戲室、棋藝閱覽仍不開放。器材使用前後消毒，持續實施人流控管、實聯制、禁止飲食，全程需配戴口罩、維持社交距離，若出現確診足跡，至少停館3天。

新北運動中心3日下午2時開館營業，各館均出現運動人潮，其中民眾大多偏向羽球、壁球等能與熟識的人共同活動的運動，部分運動中心調整行銷策略，不僅防疫到位，暑假育樂營成績也很亮眼。

泰山運動中心主任黃少豐表示，中心持續為開館狀況做準備，3日首日開館狀況非常好超乎預期，此外，育樂營從舊生下手行銷，班級人數為防疫而減半，首日報名班數幾乎全滿。

五股國民運動中心執行長林盟傑表示，五股祭出眾多優惠方案，延長使用時間，僅出現少許退費狀況，推出免費體驗課程已秒殺全滿，育樂營則推超殺優惠，報名踴躍；三重國民運動中心執行長林志儫則表示，第一天人潮回籠，育樂營狀況超優，中心以防疫優先，將微調防疫設施。

然而，林口、淡水、蘆洲國民運動中心則指出，因為政府不斷滾動式推出防疫政策，中心採保守行銷，以為首日會以顧客退費服務為主，另因兒童育樂營報名狀況難以掌控，僅不到1成人數詢問，育樂營人潮掛零，因此延緩兒童育樂營開班計畫。