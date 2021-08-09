封測廠力成(6239)受惠記憶體及邏輯業務需求同步暢旺，2021年7月合併營收續繳「雙升」佳績，以75.2億元連4月改寫新高。法人看好力成下半年營收逐季創高，毛利率提升帶動獲利動能優於營收，全年營收及獲利均可望改寫新高。

在績優題材護體下，力成股價今（9）日持平開出後持穩盤上，最高上漲1.77％至115元，歷時7天完成填息。終場小漲0.44％、收於113.5元，領漲封測族群、表現優於大盤。三大法人持續偏多操作，上周合計買超7354張。

力成公布2021年7月自結合併營收75.2億元，較6月70.63億元成長6.48％、較去年同期63.2億元成長達18.98％，連4月改寫歷史新高。累計前7月合併營收465.7億元，較去年同期445.42億元成長4.55％，續創同期新高。

力成日前法說對營運後市釋出樂觀展望，受惠記憶體進入需求旺季、邏輯業務持續暢旺，預期下半年營收可望逐季成長。公司因應市場需求將持續擴產，預期邏輯營收貢獻將續升，全年資本支出估自150億元調升至170億元，並將適度漲價反應原材料成本上漲。

投顧法人預期，力成第三季營運成長動能以DRAM及邏輯產品為主，稼動率拉升有助毛利率持穩第二季高檔，看好力成第三季營收季增高個位數百分比，帶動獲利雙位數「雙升」、同步改寫新高，每股盈餘（EPS）可望突破3.1元。

投顧法人認為，力成今年記憶體產品營收年增個位數、邏輯產品營收年增雙位數百分比，帶動集團營收年增5～10％創高，毛利率及營益率挑戰近10年高點，帶動獲利年增逾3成、挑戰90億元，每股盈餘估逾11元，雙雙改寫新高。力成不評論法人評估數據。