55歲陳先生是位上班族，最近一陣子天氣炎熱，他有時會感到呼吸喘，有時胸悶，但稍稍拍拍胸脯、休息約一分鐘就有改善，因此自覺體健的他不以為意，只以為是過胖造成的。

不料，日前他突然喘不過氣，全身冒汗，幾近暈厥，同事急忙打119求救。但醫護人員抵達現場時，陳先生已心肺功能停止，高級緊急救護技術員立即現場發揮專業以AED（Automated External Defibrillator）「自動體外心臟去顫器」施予電擊。經過現場二次電擊恢復心跳呼吸，就近急送國泰醫院急診室，於送往醫院途中，救護車上再度電擊兩次。經過一連串急診室專業醫療處置後，順利恢復心跳呼吸。

●炎炎夏日心血管疾病也會發作

國泰綜合醫院心血管中心主治醫師張釗監表示，急診醫師判斷心電圖為急性心肌梗塞，立刻會診心血管中心醫師，馬上啟動心臟心導管小組，立即為陳先生實施緊急心導管治療並支架置放術，術後經過國泰冠心症救護團隊的適當醫療處置，陳先生也康復回職場繼續工作。

天冷會提升心血管疾病風險，炎炎夏日也不容掉以輕心。

因為天熱汗水流失多、蒸發快，同時水與電解質如鉀、鈉補充不足，使得血液變得黏稠，可能出現冠狀動脈或腦血管堵塞，嚴重時導致心肌梗塞或腦中風，另外，脫水現象也會加速心跳，可能引發心律不整或心臟衰竭。

●心血管疾病並非老年人專利

張釗監指出，心血管疾病並非老年人的專利，不少青壯年男性自恃年輕，不夠關心自己的身體，有小問題不愛就醫或不依循醫囑用藥，成為心血管疾病的另一大宗。

有三高的民眾應作好健康管理，戒菸，夏日在外須注意補充水分或電解質飲品，尿液顏色若為深黃色，就代表體內水分不足。

陳先生透過醫師團隊說明才知道，原來陣陣的呼吸喘、胸悶就是心絞痛，更是心肌梗塞的前兆，而長年以來的菸癮，以及平日三高未注意，都是傷害心血管的關鍵因素。

●急性心肌梗塞的治療

(一)藥物治療。

(二)經皮穿刺冠狀動脈氣球擴張術及血管支架置放術。

(三)冠狀動脈繞道手術。