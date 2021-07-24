7月23日，美國全國廣播公司（NBC）奧運頻道在轉播東京奧運會開幕式中國代表團出場畫面時，使用了一張不包含台灣的中國地圖；日本放送協會（NHK）也用「台灣」稱呼中華台北隊。引發了中國網友強烈不滿。

中國駐紐約總領館發言人指出，地圖是國家版圖的表達形式，象徵國家主權和領土完整。作為曾在美獨家轉播2008年北京奧運會的一家美國主要電視媒體，NBC奧運頻道上述行為影響十分惡劣，傷害了中國人民的尊嚴和情感。我們敦促NBC方面認識到這一問題的嚴重性質，並採取措施糾正錯誤。

該發言人表示，團結、和平與友誼是奧運會永恆的主題。中方一貫堅決反對將體育運動政治化，堅決反對有違奧林匹克憲章精神的行為。這也是包括美國奧委會在內的國際有關各方共識。試圖利用奧運會玩弄政治「小把戲」，進行自我標榜以達到不可告人目的的行為決不會得逞。

美國NBC電視台轉播奧運會開幕式時插播了一張缺乏台灣的中國地圖，大陸官媒環球時報查證後確認，這張圖是NBC在轉播時加上的，不是東京奧組委安排的對外現場電視畫面（NHK）自帶的。

此外，在23日晚間東京奧運開幕式上，NHK主播和久田麻由子以「台湾です（是台灣）」，來介紹中華台北隊進場，也讓大陸網友憤怒。

環球時報報導稱，「這就是一個手腳，顯然是故意的。中方應當與NHK進行交涉，它是日本國營公共電視台，負責向世界傳輸東奧會畫面，從一開始就不能對它破壞「一個中國」隨意發揮、聽之任之。

而對於中華台北隊早於中國隊出場，環球時報也表示，這必須由奧運問題專家和日語專家等共同參與鑒定。「如果這是有依據的，而且是提前商定好的，這是一回事；如果日方是臨時做的安排，就是另一回事」。