中國羽球女雙陳清晨／賈一凡對戰韓國完整版

東京奧運會27日一場中國對韓國女子羽球賽選手在球場呼喊助威，引起海內外華人熱烈議論。場上中國隊選手陳清晨在得分時大聲吼叫「臥槽！臥槽！臥槽槽槽！」氣勢驚人，震得韓國2位選手面面相覷。但此舉讓大陸與海外華人網民們的意見爆出嚴重分歧，有的認為選手呼喊助威是球場上常見情況，不必太在意用辭內容與意義，但有人也認為「禮義之邦」不應如此粗魯，還有人推測或許是戰狼風格也進入運動比賽了。

這場東奧的羽球賽女子雙人賽在27日舉行，由中國選手陳清晨／賈一凡迎戰韓國選手金昭映／孔熙容，由於是分組賽事，比賽並未受到高度關注。首局由韓國隊得分，第2局起中國隊連勝2局，中國隊以小組第一名獲得晉級。

網民為陳清晨的臥槽戰術做了梗圖，羽球圖示上加了草字頭，人像則加上對空比食指，聲勢驚人。（圖／網路）

由於大陸羽毛球是強項，陳清晨／賈一凡也是本屆奧運會2號種子選手，實力堅強，獲得晉級也在意料之中。不過，第1局失利後，選手陳清晨在賽場上每逢得分就高聲喊叫，自此便連連得分，很快地結束了兩2局獲得球賽勝利，她到底呼喊了什麼引發了海內外網民的熱議。

據網上流傳的影片顯示，陳清晨呼喊的用語很明顯是粗話，聽起來像是「臥槽！臥槽！」喊過之後，有時還會對空比出食指，現場也未看到裁判制止。網友為此解釋說，陳是在提醒隊友「注意」，用英文喊「watch out！」但立即有網民回應，有的「臥槽」之後還連著3個「槽槽槽」，「這怎麼解釋？英文沒聽說有這種用法，難道是西班牙語還是模里西斯語？」

大陸羽球選手陳清晨／賈一凡是本屆奧運會2號種子選手，實力堅強，獲得晉級也在意料之中。（圖／網路）

網上也因此為「陳清晨爆粗口了嗎？」展開論戰。有的網友說，賽場呼喊助威是一種力量，奧會也沒有明文禁止，以前「臥槽」是比較粗魯，但現在都21世紀，身體思想解禁了，語言也可以解禁。到球館打球時看十來歲孩子邊打球也是口中「臥槽」不停，需要氣勢時的呼喊難免會粗魯一些，其他國家選手也會喊，只是不知他們喊些什麼罷了。

另外有大陸網民回應說，球場上高聲怒罵的事多得很，說2句「臥槽」也沒什麼呀！運動員場上打到關鍵分，這麼喊兩嗓子很正常的。這次現場沒觀眾，所以聲音特別清楚，以前觀眾很多，球員喊什麼大家都聽不清楚，也沒人去計較這事。何況，現在外交上都有戰狼外交官了，球場上出現戰狼運動員也不奇怪吧！

還有不少網民則批評說，中國自稱「禮義之邦」，就把這樣的東西帶到國外去，丟人現眼。還有網民表示，這句算得上「國罵」，是中國人都聽得懂。發音上也確實有一定難度，全國各地都有方言，但沒有一個老師會教學生這個詞彙，大家都算是自學成材。

這段影片在網上流傳後，廣東的羽球選手陳清晨立即在微博上發文解釋說，「我其實只是對自己一個贏球氣勢上的鼓勵，沒想到可能是發音不太好= 讓大家誤會了，我惶恐了，謝謝你們的支持，我也會去調整我的發音 我也會努力專注好下一場比賽，全力以赴，不留遺憾。」回應中沒有再解釋當時到底喊了什麼。不過仔細看全場比賽可以發現，球賽第一局時，韓國選手攻擊或得分時也會高聲尖叫，用語聽起來都是簡單的單詞，陳清晨為此向裁判反應，對方的做法會干擾比賽，但裁判並未理會。第1局落敗後，陳清晨對韓國隊的做法做出回應，開始在得分時「臥槽！臥槽！」起來，愈喊愈大聲，喊得韓國隊2名選手面面相覷，雖然停止了尖叫，球路轉為僵硬，很快地連掉2局輸給了中國隊。

目前國際賽場並未禁止選手呼喊助威，但如果呼喊會干擾賽事進行，裁判有權禁止。大陸桌球名將鄧亞萍在球場也不停地呼喊，用高亢語調為自己打氣。前中國桌球選手何智麗遠嫁東瀛並改名小山智麗後，據說呼喊用語改為日語的「吆西」（好球、讚）。外國球員比賽時爆粗口也是常有的事，但一般只有在怒氣高張時脫口而出，像陳清晨很誇張地使用「臥槽」來進行心理戰，造成干擾對手情緒的效果也是僅見，至於會不會因此影響外界觀感，可就是見仁見智的問題了。