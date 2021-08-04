東奧有好成績，依民進黨的尿性，當然又是立馬沾光。其實政府補助訓練經費，要沾光也不是不行，但抬高自己還要否定別人，就有點太沒品了。

民進黨的第一個收割，是「國訓中心改建」，這是標準的「馬英九種樹，蔡英文乘涼」。國訓中心從1976年成立，35年都沒有大規模整修，扁政府8年不痛不癢，到了馬英九上任，終於在2009年核定整建工程，2011年動土。

除了經費，馬英九也協調國防部釋出16公頃的土地，作為國訓中心擴增的用地。政策本來就是一棒接一棒，民進黨要割稻尾也就算了，割完稻尾還要去否定前人的貢獻，說馬政府時代的國訓中心好舊，這是哪招？

有關心運動的人不會忘記，蔡政府上台後新聘的國訓中心執行長，挪用選手的伙食費擴編行政人力，讓郭婞淳的教練忍不住開罵：「晚餐非常差，選手、教練，寧願吃碗麵或外食，也不願在中心吃」。戴資穎也曾經發文抱怨：「國訓中心羽球練習場根本不夠用，選手不但要在籃球場上練習，有些場地還沒有網子，甚至連線都貼歪了。」羽球還曾發生選手只有舊球可以訓練，「廠商贊助的新球哪裡去了」的疑雲。

民進黨要收割東奧的成績之餘，不該檢討自己做過那些狗屁倒灶的事嗎？

現在林昀儒打出來了，跟鄭怡靜一起拿到第一面奧運桌球獎牌，但林昀儒大陸籍教練的費用，政府是從2013年開始補助。讀者不妨試想，如果不是馬政府建立起前例，民進黨會去補助選手請大陸教練嗎？

「馬英九種樹、蔡英文乘涼」，在疫情來時更為明顯。去年新冠疫情爆發，台灣能夠在WHO之前，派遣專家到武漢實地考察，依據就是《兩岸醫藥衛生合作協議》。好笑的是，台灣領先全球，了解武漢肺炎的第一手資料，被民進黨大外宣成「陳時中的防疫好棒棒」，事實是馬政府簽的兩岸協議好棒棒。

而蔡英文所能夠乘涼的最大的一棵樹，當然就是ECFA。疫情期間，台灣對大陸的貿易占比節節升高，美化了民進黨的經濟數字。經濟部說，「對中出口佔比升高，是因為中國大陸率先復工的關係」，但為什麼大陸率先復工，台灣最有利呢？原因就是ECFA、ECFA、ECFA！

民進黨現在對奧運的態度，印證了鄉民說的：「台灣的國球是贏球」，得牌的選手當然是台灣之光，但成績不如預期的，或者沒有打進奧運的，政府也應該要展現一些溫度。

筆者認為，馬英九對於台灣的體育，還有一個影響，就是他在台北市長任內，廣設運動中心，帶動了「全民運動」的風氣，也讓私人健身房普及起來；運動選手退下來有許多擔任教練的機會，也就比較無後顧之憂。

筆者有幸，上過柔道國手、拳擊國手的教練課程，雖然自己還是很魯，但從教練口中聽到選手訓練、比賽的心路歷程，對一般人來說，那真的是另外一個世界。

讓競技運動走入日常生活，這也正是馬英九的「運動中心」起的頭。你說不出稱讚的話，至少不要說風涼話。讓人覺得你們在意的不是體育，而是政治。

（作者為政治幕僚）

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