【旅遊經 洪書瑱報導】HELLO KITTY及喔熊可說是千呼萬喚始出來，終於在2021年台灣國際熱氣球嘉年華現身了！這一場熱氣球嘉年華因疫情，改為「台東人限定」，再加上氣候因素，原訂8/7登場繫留預約體驗，由於受天候因素影響取消升空，於昨(9)日台東縣政府全面恢復舉辦所有活動，首場繫留於池上牧野度假村順利展球升空後，Hello kitty及喔熊熱氣球也加碼展出連袂「站台」，萌翻的造型加上池上得天獨厚的縱谷田園美景，讓在場數百台東鄉親大呼過癮，也象徵2021年台灣國際熱氣球嘉年華正式開跑！

Hellokitty與喔熊組長也現身「站」臺！ (圖片：臺東縣政府交通及觀光發展處提供 )

歷經10年的台灣國際熱氣球嘉年華，在台灣民眾心目中不僅是人生中一定要來一次的旅程，更是台東鄉親認定邁向世界舞台的一種榮耀，邁入第11年的台灣國際熱氣球嘉年華活動定位為「榮耀與台東共享」，並規劃一系列回饋台東鄉親的活動。首波原訂8月7日至8月13日舉辦「台東人限定」的「希望升空點亮台東Give me five you can fly」熱氣球繫留預約體驗」，雖然因8月7、8號的連日豪雨，造成場地泥濘而取消活動，讓許多台東鄉親大呼可惜，而在執行團隊緊急鋪設木棧板提供民眾行走空間之後，終於於昨(9)日順利展開，而Hellokitty與喔熊組長也現身「站」臺！

台東縣政府表示，雖然這次台灣國際熱氣球嘉年華除有別以往為專屬台東限定的熱氣球活動之外，在連日豪雨場地泥濘的影響之下，仍吸引數百位民眾前往池上牧野度假村欣賞而大感意外，而首次搭乘的民眾也不乏遠從台東市區驅車近一小時行程前來。

主辦單位指出，今年台灣國際熱氣球嘉年華將以防疫為最高指導原則，不僅取消現場售票改為預約之外，首度啟用作為熱氣球繫留場地的池上牧野度假村也啟動防疫措施，除單一入口管制及進行防疫三步驟(實名制、量體溫、酒精乾洗手)，現場也按照中央疫情指揮中心的指引下進行總流量管制及人流管制限制。

池上牧野假村辦理的台灣國際熱氣球嘉年華首波台東限定版繫留預約體驗活動，將一直持續到8月13日，活動期間每日早上5點半至7點、下午5點至7點，而沒有預約到繫留體驗名額的台東鄉親也不用失望，目前部分天數尚有名額可以至台東慢漫遊購買繫留套票，而現場兩個時段也將有台灣國籍造型球的連番展演。首波活動至13日後，翌日8月14日將展開第二波活動，相關活動移回鹿野高台，直至9月12日。

相關訊息可至官方網站http://balloontaiwan.taitung.gov.tw/ 、臺灣熱氣球嘉年華-Taiwan Balloon Festival FB粉絲專頁及IG搜尋taiwanballoonfestival查詢 。

圖片：臺東縣政府交通及觀光發展處提供