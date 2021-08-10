從8月6日~10日，大陸海軍在南海舉行綜合艦隊演習，在這場演習中，包括山東號航空母艦、052D驅逐艦、055大型驅逐艦，以及剛完成的075兩棲攻擊艦都有登場。只可惜大陸官方對這場演習的說明不多，反而相當低調，外界難以窺知演習的主要目標與最後成果。對此中華戰略學會研究員張競受訪時表示，吾人可以發現，北京對臺三大發言系統，不論是國臺辦、外交部或是解放軍發言人，均未針對演訓發表針對台灣的看法，其他的喉舌媒體亦未配合演習炒作報導，這反而更不可掉以輕心。

張競表示，首先該注意的是演訓前的通知，雖然有發佈管制海域，但是卻找沒有相應的射擊通告，或是配套飛航安全通報(NOTAM)，再考量演訓海域內，艦艇與戰機數量相當可觀，運動態勢與兵力配置也看不出任何實彈演習跡象，因此諸多西方軍事觀察家與媒體評論原先認為，將有可能進行反艦導彈試射，其真確性令人置疑。

南海大演習，是075兩棲艦首次參與的軍事行動。(圖/新華網)

其次，演訓海域跨越香港與三亞兩個飛航情報區，其中有三條南北向國際航線通過演習海域，但是奇特的是，在演習期間並無任何國際航班行程受到影響。至於海運航線，則是由珠江口直接穿越西沙海域，聯結越南南部海域之輔助性航線，海運活動略有減少，但海運艦船若調整改經演訓管制海域南緣附近之南海海運主航道，其所增加航行距離相當有限。因此吾人可以歸結認為共軍演訓管制海域，再加上活動狀況，確實有考量過儘量不影響民間海空交通航運。

張競指出，本次演習管制海域並為與任何兩棲操演灘岸區直接連結，但又包含075型兩棲攻擊艦參與海上演習，究竟是演練航艦戰鬥群如何在海上航渡階段，掩護以兩棲突擊艦為核心之兩棲兵力，抑或是測試驗證不同編隊序列間之協同作戰與火力協調，勢將成為各方情報蒐集作業所將鎖定之重要目標。

最後張競呼籲，南海航運對於臺灣絕對是事關生存利益，因此就算沒有點名臺灣，吾人亦不可完全忽視。中國大陸經略南海眾所皆知，中華民國亦對南海島礁海域主權歸屬有其立場，看到共軍南海練兵，我們不能只當袖手旁觀觀眾，深入理解掌握情勢，絕對是有其必要性。