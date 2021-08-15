美國太平洋艦隊13日宣布，美國海岸防衛隊的「穆洛號」遠洋巡邏艦（WMSL-755）8日已抵達西太平洋海域，將於當地進行為期數個月的部署。由於美台近期持續推動海上安全合作，該艦或有機會與我海巡單位進行交流合作。

根據太平洋艦隊聲明稿，母港位於加州阿拉美達（Alameda）的「穆洛號」，8日已部署至西太平洋海域，為美國印太司令部提供支援；該艦將在第7艦隊的指揮下執行巡邏等任務，並與印太區域的合作夥伴及盟友交流各自的專業技能，或進行聯合演習等。

太平洋艦隊強調，此次部署符合「整合性全領域海權」（Integrated All-Domain Naval Power）概念。該概念要求美國海軍、陸戰隊和海岸防衛隊進行更深層的合作，以在能力、角色、裝備技術投資等方面達成互補，讓美國海洋影響力進一步提升；而海岸防衛隊就是美國海上安全領域的要角，特別適合在尚未發生實際衝突的「灰色地帶」（Gray-zone）執行任務。

美國海岸防衛隊出現在外國海域並不罕見，如「漢米爾頓號」遠洋巡邏艦（WMSL-753）今年便進行了為期97天的歐洲部署，並曾進入黑海執勤；美國第5艦隊司令部所在的中東巴林，近年更是常駐2艘海岸防衛隊巡邏艦；就連西太平洋地區，自2018年起也已有「伯索夫號」（WMSL-750）、「史卓頓號」（WMSL-752）、「維希號」（WMSL-751）先後於此進行過部署。

由於美國與台灣3月簽署「設立海巡工作小組瞭解備忘錄」，本月11日也已進行工作小組的首次視訊會議，就海上執法、打擊非法漁業活動、聯合海上搜救等議題交換意見；在雙方持續推進相關合作下，「穆洛號」或有機會與我海巡單位進行進一步的交流與合作。