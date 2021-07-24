台中市長盧秀燕24日上午她到龍井區龍峰國小快打站視察，關心民眾接種狀況。（馮惠宜攝）

全台疫情警戒將自7月27日由三級警戒降至二級，對於台中市是否會開放餐飲內用，台中市長盧秀燕24日指出，決策相對困難，台中市到7月23日只有連續六天本土案例加零，是不是能繼續維持是很重要的觀察指標，另因有的城市還在禁止內用，有的城市開放內用，人潮會不會因此流動造成變數，台中持續評估當中。

中央流行疫情指揮中心23日正式宣布疫情警從2月27日到8月9日降級為二級，也開放餐飲內用，中彰投各縣市中彰化、南投都已確定依照中央指引在7月27日將開放餐飲內用，盧秀燕在23日中市流行疫情指揮中心記者會上表示，還在評估討論中，24日上午她到龍井區龍峰國小視察，面對媒體詢問，仍不鬆口。

盧秀燕強調，這次決策比較困難，首先要考慮疫情的安全性與穩定性，儘管7月23日中市本土病例是第6天加零，但能否繼續維持零是很重要的觀察指標，需要審慎評估；她也強調這次中央宣布降級，但部分縣市仍禁止內用，需要觀察禁止縣市的人潮是否流動至其他縣市，所以這次評估作業會考慮比較多，加上各縣市狀況也不一，為讓市民能夠安心生活，這段時間市府將持續評估。