台中市長盧秀燕主持布達時向校長勉勵，以龍津國小新任校長鍾欣男所言「良師能興國」，市府會當校長後盾，不會讓他們孤獨而行。（盧金足攝）

台中市110學年度第1學期市立各級學校新、連任校長布達典禮，30日首日以線上連線方式進行。（盧金足攝）

為防疫優先、避免群聚，台中市110學年度第1學期市立各級學校新、連任校長布達典禮，30日首日以線上連線方式進行，市長盧秀燕主持布達時向校長勉勵，教育工作是把每個學生當人才，家長當朋友，老師當益友，她也以龍津國小新任校長鍾欣男所言「良師能興國」，市府會當校長後盾，不會讓他們孤獨而行。

盧秀燕感謝即將退休的校長們對教育的貢獻，本年度退休的5名校長投身教育界均逾30餘年，將一生中最精華的歲月都貢獻給學校，其中太平國中校長蕭國倉更付出41年的心力，因辦學績效卓著，獲選優良教育行政人員外，更榮獲台中市政府校長領導卓越獎，為教育家典範。

她祝福所有退休校長退休後的新生活順心愉快，平安喜樂，期許每名初任、調任及連任的校(園)長們，在教育崗位上持續扮演傳承與創新的推動者。

蕭國倉代表退休校長致詞指出，教育的熱忱會像一把巨大不滅的聖火承先啟後永續不斷地世世代代傳承下去，「校長職責就是要照亮每一位師生和同仁的人生及我們的社會」。

龍津國小校長鍾欣男代表新任校長在致詞中表示，「面對陽光，陰影就在我們背後，堅持對教育志業莫忘初衷的信念，從學生的需求看見自己的責任，並感謝各位前輩校長奠定基礎，才能在巨人肩膀上看得更遠。」教育將一棒接一棒，引領教育邁向更好的發展。

盧秀燕說，今年因為疫情影響，教育工作面臨前所未見的挑戰，有賴超前部署，建立「停課不停學」措施，制定同步線上視訊教學演練計畫，盤點設備設施，完成線上教學演練

，完備居家線上學習能力，疫情嚴峻停課期間，各級學校學生仍能維持學習不中斷。