由一群校長、老師與退休人士組成的「初老樂團」，團員間感情好，校長履新遇疫情，就不脫罩改彈烏克麗麗祝賀，貼心舉動令人稱羨。（謝佳潾攝）

由一群校長、老師與退休人士組成的「初老樂團」，團員間感情好，校長履新遇疫情，就不脫罩改彈烏克麗麗祝賀，貼心舉動令人稱羨。（謝佳潾攝）

由一群校長、老師與退休人士組成的「初老樂團」，團員間感情好，校長履新遇疫情，就不脫罩改彈烏克麗麗祝賀，貼心舉動令人稱羨。（蔡錦豐提供／謝佳潾屏東傳真）

屏東有群校長、老師與退休人士，因深信音樂帶來歡樂，而組成「初老樂團」四處散播幸福，公益場合幾乎可見他們的演奏身影，期間培養出的好感情更成了初老標誌，團員履新遇疫情，就不脫罩改彈烏克麗麗祝賀，貼心舉動令人稱羨。

「有一種愛，叫初老。」初老團長蔡信東笑稱，初老樂團不是玩假的，它還有個英文名叫「True Love」，就是真愛，團員們真的很愛音樂，也相信音樂能帶來歡樂、幸福與愛，所以任何關懷據點、養老院等有公益演出邀約，初老能到就會到。

回憶初老成立過程，蔡信東說，當時他還是同安國小校長，身旁的主任蔡錦豐與老師溫昇泓、李自勇、翁崇銘、曾鴻文等都對音樂很有興趣，隨後他們便趁課後在校長室玩起薩克斯風，玩著玩著退休的王薇、阮思諭也加入，不久後便決定組團，因為大家都想把這種歡樂的氛圍玩出校長室。

初老成立後，幾個人、幾把薩克斯風真的玩出口碑，不僅開始了「巡迴演出」，團員還愈來愈多，連時任竹田國小校長謝俊明也加入。而有初老在的地方就有笑聲，他們的好情誼稱羨不少人，蔡信東說，所有的演出都在假日，所以願意付出私人時間聚在一起的人，可見感情有多好。

近日屏縣府舉辦國中小63位校長新卸任交接，已在原校服務8年的蔡信東、謝俊明也在其中，他們說，這次交接是在預期內，所以原本就有計畫要用初老的方式好好慶祝一番，不料碰上疫情一度取消，幸警戒降二級能復辦，而為防疫不脫罩，便改成彈烏克麗麗祝賀。

蔡信東4日帶團到西勢國小為謝俊明彈唱烏克麗麗，意外深受小朋友歡迎，不僅大喊「安口」還點歌，孩子驚豔道，「校長的叔叔朋友們好會唱」！