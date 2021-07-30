台中市議員張耀中要求環保局對文山焚化廠在地里和毗鄰里的空品作全面性監管，別讓白天空氣灰濛濛，夜間還得吸聞廢棄物堆積異味。（盧金足攝）

台中市文山焚化爐周邊附近住民近日晚間常傳出異味，市議員張耀中30日到場調查，發現常從家戶聞到垃圾堆積產生的異味，不知是否和文山焚化爐去化的速度快慢有關？還是歲修導致焚燒速度不如以往？環保局長陳宏益說，容器殘留液體發酵的味道，暫存的廢家具分解立即處理，其他高熱質與薄塑膠、雜塑膠等，限期兩個月內處理去化完畢。

張耀中去文山焚化爐現勘廢棄物去化和堆置情形，發現回收現場回收物壓製堆積如山，廢家具破解下來的廢木材堆積約二層樓高，現場有廢棄物暫存的味道，但臭味能否逸散這麼遠，還有待環保局長期監測來做說明。

到場勘查的環保局長陳宏益說，張耀中會勘的地方是回收暫存處，廢家具分解的部份立即處理，其他高熱質與薄塑膠、雜塑膠等，限期兩個月內處理去化完畢。

張耀中指出，回收暫置場被清潔隊笑稱是「雜質山」，到底堆的是雜質？還是形容堆得像山一樣高不得而知，他要求環保局對文山焚化廠在地里和毗鄰里的空品作全面性監管，別讓白天空氣灰濛濛，夜間還得吸聞廢棄物堆積異味。

陳宏益表示，塑膠類回收如寶特瓶、手搖飲杯、塑膠餐盒等，市民現在雖然有沖洗再回收的好習慣，但還沒完全百分百落實在生活中，所以堆置場會有一些容器殘留液體發酵的味道，環保局會全力去化這些暫存的廢棄物，請市民朋友放心。