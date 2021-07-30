台中市文山焚化爐周邊附近住民近日晚間常傳出異味，市議員張耀中30日到場調查，發現常從家戶聞到垃圾堆積產生的異味，不知是否和文山焚化爐去化的速度快慢有關？還是歲修導致焚燒速度不如以往？環保局長陳宏益說，容器殘留液體發酵的味道，暫存的廢家具分解立即處理，其他高熱質與薄塑膠、雜塑膠等，限期兩個月內處理去化完畢。
張耀中去文山焚化爐現勘廢棄物去化和堆置情形，發現回收現場回收物壓製堆積如山，廢家具破解下來的廢木材堆積約二層樓高，現場有廢棄物暫存的味道，但臭味能否逸散這麼遠，還有待環保局長期監測來做說明。
到場勘查的環保局長陳宏益說，張耀中會勘的地方是回收暫存處，廢家具分解的部份立即處理，其他高熱質與薄塑膠、雜塑膠等，限期兩個月內處理去化完畢。
張耀中指出，回收暫置場被清潔隊笑稱是「雜質山」，到底堆的是雜質？還是形容堆得像山一樣高不得而知，他要求環保局對文山焚化廠在地里和毗鄰里的空品作全面性監管，別讓白天空氣灰濛濛，夜間還得吸聞廢棄物堆積異味。
陳宏益表示，塑膠類回收如寶特瓶、手搖飲杯、塑膠餐盒等，市民現在雖然有沖洗再回收的好習慣，但還沒完全百分百落實在生活中，所以堆置場會有一些容器殘留液體發酵的味道，環保局會全力去化這些暫存的廢棄物，請市民朋友放心。
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