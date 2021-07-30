全國警戒降至二級，許多縣市已經陸續解封開放餐飲內用，不過雙北市目前仍禁止餐飲內用，針對台北市長柯文哲在防疫記者會宣布，預計最快將在下周二（8月3日）解封。對此，新北市長侯友宜在議會備詢時鬆口，如果疫情控制得好，新北有望跟進。

侯友宜表示，要先看這幾天的疫情狀況，先把疫情控制住再說。接下來這幾天還是會先持續觀察，疫情是否可以控制得更好，若是控制得好，「當然有可能」，並強調每個地方的疫情，首長都要負起責任。

1111人力銀行發言人黃若薇表示，這波疫情警戒降至二級，對餐飲業來說是一大利多。也讓餐飲觀光類別的產業開始積極規劃徵才。建議新鮮人，求職到1111人力銀行網站、1111找工作APP，或是到在家工作或兼差打工特色專區，搜羅適合自身的工作職缺。

另外，1111人力銀行研發多年的「1HR人資管理系統」，其中的「雲端打卡模組」，提供遠端管理的強大效能，已有諸多企業在疫情期間使用，歡迎有需求的企業致電洽詢。