【愛傳媒黃珊珊專欄】這陣子大家應該都沉浸在奧運的喜悅、回歸餐廳內用的日常，但我還是要提醒大家，這場戰疫還沒有到盡頭。

台北市的篩檢站回報陽性個案時，都能看見不少曾經染疫的朋友，不停地來篩檢站報到，希望取得陰性證明、重返職場，但滿懷期望後，卻因為結果仍是陽性，導致心情大受影響，甚至有抑鬱的狀況發生，這也讓我非常擔憂。

我們應該給康復者更多的關懷和照顧，也拜託大家，無須再提醒自己的同胞「曾」是個「確診者」。染疫不是罪過，但最怕你將自己的恐慌，硬是貼在自己同胞的身上。在這關鍵時期，無須再替彼此增加多餘的煩惱，以及對康復無用的「標籤」。

根據許多國際上的文獻資料發現，5％～20％左右的確診者，在康復之後還是會出現頭痛、耳鳴、味覺喪失、咳嗽等症狀，而且可能持續超過四週。

面對未來漫長的人生，我想提醒大家，根據指揮中心的規定，隔離期滿後，除了症狀惡化的狀況發生之外，事實上，3個月內不需要再進行採檢。

疫情緊繃將近兩個月，解封後逐步回到正常生活，兩個月後，我們必須學會和病毒共存，而確診者也重回社會，他們就像正常人一般。

回歸正常，不只有生活要回歸日常，在心態調整上，我們一起將困難視為如常。

作者為台北市副市長

照片來源：作者臉書截圖。

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