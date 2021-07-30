全國疫情警戒降級，但雙北餐飲業仍未開放內用，台北市長柯文哲日前指出，每周五會滾動檢討，只要當周每日平均確診者少於10例、不明感染源少於2例，即可在下周開放內用。柯今日強調雙北是首都生活圈，由於新北希望觀察週末的反應如何，因此會視情況共同宣布。

根據北市餐飲開放內用標準，開放與否的參考指標為，每周每日平均新增確診案例小於10例，每週每日平均不明感染源小於2例，本周、25日至31日間，共計11人確診。

對於雙北是否宣布內用，柯文哲今日重申首都生活圈概念，表示新北每日有80萬人跑來台北上班，台北則有10萬人跑去新北上班，原則上還是要一起宣布，他的想法是早點講，以便讓業者提前準備，不過新北希望觀察周末狀況如何，因此主張星期天再宣布，他則主張禮拜一。

「結論是不太可能雙北不同調。」柯強調，原則上要宣布開放內用會一起宣布，因為生活圈都混在一起，兩邊疫情幾乎同步。也說餐飲業內用標準會一律適用，不會有特定商家被排除，至於八大行業，他則說並未涵蓋在這波裡面，會放在最後階段。