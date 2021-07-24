桃園市鬆綁餐飲、幼兒園、課照中心、補習班，但仍有規範，如餐飲業顧客需梅花座加上防疫隔板。幼兒園等單位也需8成以上從業人員完成疫苗接種，或者定期採檢。被問到餐廳規範與雙北不一樣？桃園市長鄭文燦說，謹慎評估後，這一步總是要跨出來。

鄭文燦表示，北北基桃是同一生活圈，台灣也是同島一命。疫情警戒從3級轉2級，桃園也是謹慎評估、階梯式調整。他說，已有相關防疫規範，這一步總是要跨出來。他也跟基隆市長林右昌討論過，決定採取同步做法。

鄭文燦說，鬆綁原則上按照中央防疫規範，不過會加嚴微調。如為了減少家庭負擔，幼兒園、課照中心、補習班決定鬆綁。但仍有規範，如需8成以上從業人員完成疫苗接種後，可以開園開班，若接種疫苗未滿14天，要有3天內快篩陰性證明。他也說，為協助開園開班，快篩第一劑都由教育局提供，也補助添置用餐防疫隔板。不過他也強調，若有1人確診，就停課14天並全園採檢。

餐飲規範部分，則需要梅花座、食物隔板、實聯制，員工也需要口罩、面罩、手套，若顧客離座就佩戴口罩。分餐不能共食，鼓勵外帶。此外餐桌、隔板單次使用後就要消毒。另外針對餐廳、飯店、小吃店、超市、賣場、美食街、觀光工廠等不同場所，也會也略微不同的規範。

鄭文燦說，階梯式調整要兼顧防疫跟經濟，防疫安全第一，但經濟也要兼顧，不能讓餐廳休息變成永久。他也說，電影院、觀光工廠、休閒農場，也會逐步按規定開放。