中央近日頻頻釋出正在思考推出三倍券等「經濟刺激」的措施，外界好奇，根據當前國內疫情，指揮中心評估「什麼時間點」推這類措施，比較適合？對此，衛福部長陳時中20日表示，行政院長蘇貞昌講得很清楚，「時候到會推出」，不過陳時中也直言，「（若降為）二級警戒時，也還是疫情控制為優先前提」。

媒體引述專家說法，以新加坡為例，第一劑疫苗施打涵蓋率有七成，結果新加坡開放餐廳內用後，一周又激增百例本土病例，台灣怎因應？

陳時中回應，無論是英國、新加坡、荷蘭、以色列都有「解封後出現的病例數反彈」，不過這些國家施打疫苗覆蓋率高，對人民保護力較好。新加玻19日有92例，20日也有172例確診，台灣會持續觀察他國的疫情。他強調，「目前台灣疫情可控，解封要非常謹慎，緩步放鬆」。

另外鴻海、台積電的1000萬劑疫苗何時到貨？慈濟買BNT疫苗的進度為何？陳時中說，貨到了會說，而慈濟購買一案，因為「有模式可循」，因此是樂觀的！