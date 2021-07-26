疫情衝擊百工百業，外界關注政府何時會推出振興措施。綠委許智傑認為，可以從單純發放振興券，例如推出「5倍券」，或是同時結合振興券和現金的方式來考慮，他也對2者的優缺點進行分析比較，並在臉書上發起網路投票，詢問網友們的意見，結果顯示，較多網友贊成透過同時發放振興券和現金的方式振興經濟。

許智傑今(26日)在臉書上表示，過去兩個月以來，各行各業皆受到疫情影響，目前疫情趨緩、警戒降級，大家最關注的就是政府接下來要如何振興經濟，行政院近日也提及，預估9月會將紓困振興特別預算送到立法院審議，最快將在11月推出振興措施。

許智傑認為，可以從「振興券」以及「振興券+發現金」兩個方向考慮，在單純發振興券的部分，他指出，可以比照去年「振興三倍券」模式，因今年疫情影響範圍更大，提升兌換倍數，例如推出「5倍券」，民眾可以2千元現金兌換1萬元振興券，他也列出這個構想的優缺點：

1.民眾已熟悉兌換方式，無論是紙本、行動支付或綁信用卡，都十分便利

2.商家會推出許多優惠活動，達到加乘效果

3.不能買股票、外幣、房地產或儲蓄，確保每一筆錢都能投入市場，刺激消費

4.需較高行政成本，使用及領取方式較現金複雜

5.經濟學者較推崇此方案，可減少市場短時間湧入過多熱錢，避免物價上漲

至於同時發放振興券和現金的部分，許智傑則說，近來有許多民眾認為，發現金的紓困振興效果最實際，最能解決生活中各種需求，但政府必須確保錢有流入消費市場，他認為或許兩者可以折衷，全民皆領振興券5千元，並在設置一定排富門檻後，發現金5千元，既可用振興券刺激消費市場，也讓民眾可自由運用現金選擇購物或繳納各種費用，而這麼做的優缺點則有：

1.行政成本較低

2.消費範圍最自由，沒有使用時間限制

3.多數國家採行此制度

4.排富門檻爭議多，需花較多時間討論

5.經濟學者認為，會造成市場過多熱錢，甚至造成物價上漲、通貨膨脹等問題

同時，許智傑也在自己的臉書上發起投票，詢問網友對這2種構想的看法，截至26日晚間10點，有2千多名網友參與這個投票，結果顯示，認為單純發放「振興五倍券」就好的網友有34%，認為應該同時發放振興券和現金的網友則有66%。