國內本土疫情爆發，27日起進入二級警戒，對於餐飲等行業亟待紓困，現金發放紓困呼籲聲四起，但蔡政府堅持推出「振興五倍券」。有人指稱發放現金，民眾會把錢藏起來，無法達到紓困目的；前民進黨立委郭正亮對此表示，怎麼可能？現在大家缺錢到什麼程度。

郭正亮31日在政論節目《新聞大白話》中表示，去年，行政院長蘇貞昌宣傳振興三倍券時，是想把它變成新聞的重點，所以一定帶有新聞造勢的功能，不只是錢的問題；如今蘇貞昌搞不好希望用振興五倍券的新聞來壓過疫苗。但是去年7月台灣基本上沒什麼疫情，所以並沒有排隊領券群聚的問題，而現在則有群聚的問題，五倍券還是要透過郵局發放，必然要排隊，郵局也怕得要死。何況還要花很多成本印刷，也浪費錢。

郭正亮指出，目前因為疫情的關係，有很多地方，比如雙北，連8月8日父親節也不敢開放，去年7月根本沒這個問題，國民旅遊還是很受歡迎，也很蓬勃。現在疫情卻是在2.5至3級警戒之間，國民旅遊還是有很多限制，很多餐廳也不能內用，到時拿到五倍券，搞不好消費管道會受到很多限制；但如果是現金，至少可以直接拿來花用。

郭正亮表示，如果發現金，民眾都會藏起來嗎？他認為，怎麼可能？現在大家缺錢到什麼程度，除非根本沒地方消費，這個才是問題。所以他才說台灣還是屬於2.5級管制，所以拿券逼人出去消費，可能會找不到地方消費。