本土疫情趨緩，振興內需、強化民生消費將為最大功課，傳出行政院初步規畫發放「振興五倍券」，但卻引來藍綠立委的批評，並引發各界熱議。對此，宅神朱學恒直言，不知道為何政府在發現金這件事情上這麼小氣，只願意發券，但這樣會額外花很多錢，且執行結果會延遲，而對於政府害怕若發現金民眾會存起來，朱學恒則說，「我很窮是要怎麼把錢存起來？」

朱學恒1日晚間在臉書上進行直播，並表示，我們的政府不知怎麼搞的，在普發現金上非常小氣，都只願意發振興券、抵用券，而現在這個狀況當中，有一個麻煩的地方，要用那麼複雜的各種券，會額外會花很多錢，且執行的結果一定會有延遲，「我現在就是缺現金，我有現金可以移去別的地方」，他認為不能從政府中央控制的角度來看。

朱學恒指出，現在補習班、旅遊業、飯店業、旅行社和遊覽車等產業因疫情受到很大衝擊，而表現比較好的則是電子產業，「現在政府難道是擔心我把錢拿去給台積電？」對於政府擔心發現金民眾會存起來，他認為這又出現一個問題，政府一直提防民眾，卻不知道民眾的生活缺陷金，現金流轉不動了。

朱學恒直言，政府給那些券，「唯一的理由是怕我存起來，這些經濟學家是不是很久沒過貧窮的生活？我很窮要怎麼把錢存起來？我肚子就餓了，沒錢買飯吃 要去領待用餐，你告訴我就是不能給現金，這到底幹嘛？」