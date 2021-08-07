隨著疫情趨緩，行政院將比照去年3倍券模式發行5倍券，採1000元換5000元的「振興5倍券」方案，但不少民眾認為直接發現金的方式比較有感。被問到為何要花1千塊來換券？民進黨團副幹事長林俊憲表示，政府會決定拿錢來換券，一定是有它的原因，「只是我還沒有想到」。此話一出口，旁人不禁笑成一團。

林俊憲6日在政論節目《新聞面對面》中表示，振興券發放大概有兩種方式︰你可以挑數位券，就不用去排隊；也可以挑實體券，可以自己選擇。現在有不同的意見，就是為什麼要花1千塊來換券？會這樣決定拿錢來換一定是有它的原因，他坦言：「只是我還沒有想到」。林俊憲此話一出，讓大家笑成一團。

為什麼要花1千塊來換券？資深媒體人尚毅夫對此表示，原因就是，你花了1千塊，你會把它花出去。林俊憲指出，這怍法當然對經濟的刺激當然有，但卻沒有考量到一般人的觀感以及政治的那種效應，如果是用純經濟學來算，而後在實際政策上去推動，這樣是不行的。

林俊憲接著表示，我們要製造市場的經濟動力，但是那些店家當然要先活。假設後來又發放900億，12月3日就要完成，至少有增加900億，當然不會全部花光，但至少會增加一定的零售消費動能，這是必要的，也就是所謂的救急，這和紓困是不一樣的原理；紓困有一個特色，世界各國的執政黨幾乎都是普發，而在野黨會反對。