距離2022縣市長選舉，僅剩1年多的時間，各陣營積極布局。但因國內本土疫情爆發及疫苗短缺問題，讓民進黨政府左支右絀。資深媒體人董智森分析認為，因為民進黨操控媒體和網路，而且民進黨太會選舉了，所以他不覺得民進黨2022的選情不樂觀。

有網友7日在政論節目《新聞大白話》問到，民進黨明年地方選舉大敗的機率高嗎？董智森分析指出，因為民進黨現在操控著媒體，很多東西實際上是看不出來的，而民進黨也非常操控網路，雖然我們現在很憤怒，但民進黨選舉時非常會造勢，而在反中的部分，民進黨在選舉時可說是駕馭自如，所以他不覺得民進黨的選情會不樂觀，因為他們實在太會選舉了，很多事情也還在甩鍋。

董智森認為，現在所有的錢，都在民進黨的手中運用，它要給哪些地方去做淹水的明目，或者在疫情上它已經大小眼很明顯，加上最近地方非常多的補助狀況，都是由他們按個人的喜好來發放。所以對民進黨來講，他們根本不太在乎，現在被你們罵一罵就算了，但2022年地方選舉的選情，藍軍不會樂觀。