中央流行疫情指揮中心今天(7日)公布新增12例死亡個案，死亡日介於7月22日至7月30日，累積死亡806人。指揮官陳時中表示，這和自動化程式擷取死亡病例檔案擷取不全，經檢查後一次補11例死亡病例。台北市議員羅智強辦公室主任楊植斗表示，原來連死亡人數都能「校正回歸」，總死亡數破800，若換成馬英九執政，陳時中早該下台100次。

陳時中在記者會說明，擷取資料是採自動化，約在7月23日時因修改程式，但資料擷取不全；由於10幾天都沒有新增死亡個案，判定單位感到怪異，便到檔案中搜索調查，才發現有部分檔案沒有轉進來，大約有11個案例沒有公布。

楊植斗7日在臉書貼文表示，總死亡數一口氣突破800人，怪不得奧運期間歌舞昇平，每天死亡數都+0，原來連死亡人數都能「校正回歸」...總死亡數破800。若換成馬英九執政，陳時中早該下台100次，如今總統蔡英文卻連個道歉也沒有，台灣人會不會對蔡英文太寬容？

網友回應表示，「真的很誇張。」、「吃定台灣人不敢怎樣。」「恐怕校正回歸的不止如此。」「掛在嘴上的台灣價值凌駕一切，怎麼會有問題呢？」、「他們永遠只會苛責別人寬容自己。即使做不好，也是一副高高在上，永遠不會承認自己有錯，難怪能鴨霸全台灣人民，消費券、萊豬、廢核四不都是這個樣子嗎？」

還有人認為，「年輕人在乎什麼，就投其所好，其他不重要，這攸關選票，年輕人不愛聽教條式語言，大道理，管你水災、人亡，離他們太遠，不管我鳥事，現在瘋奧運就對了。太厲害了，我的綠××！」