第六輪高端疫苗即將開打，目前已完成封緘檢驗的僅5批，大約35萬劑，但昨天中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中卻喊出預計可打60萬劑，外界質疑這個數量從何而來，對此陳時中回應，這是已經到手的量，「但如果檢驗不過，那只好就不能用了。」

目前高端疫苗已有5批通過食藥署封緘檢驗、9批檢驗中、8批待補件，第六輪時間逐漸逼近，數量仍停滯不前。陳時中表示，時間不是他能夠控制的，主動權不在他，在貨品本身；如果能夠盡快完成，會盡快提供，最好是第六輪想要預約的人，都能預約得到。

至於第六輪可以開放多少高端疫苗供民眾施打，陳時中坦承，「我還是沒有辦法很有把握跟你說」，這兩天會更清楚一點，希望更多人打得到。

媒體追問，為何高端還沒有足夠數量完成封緘檢驗，就公布第六輪開打，陳時中回應，每次跟大家講規劃的量，那是已經到手的量，封緘檢驗完成第2、3天就往下發。檢驗如果不過，只好就不能用了，高端疫苗也是一樣。