台北市政府日前表示，擬在9月讓萬華阿公店復業，引來各界議論，而對於北市府的政策，當地業者則有些不平。前立委沈富雄認為，柯文哲此舉會讓這些行業的老闆與從業人員有苦難言，他更指出，柯文哲想趁此整頓該行業，在道理上不一定說得過去。

沈富雄6日在政論節目《少康戰情室》中表示，柯市長很賊，「我覺得這些行業的老闆和工作人員，會覺得真的有苦難言」，並指柯原先有特赦令，就是要讓這些非法移工出來快篩，「急著要篩檢的時候有特赦令，現在篩檢過程結束，要工作了，特赦令無效，你怎麼可以這樣翻來覆去？」

沈富雄認為，柯P現在說要純喫茶，趁這個機會說不純的不可以，等於讓這些老闆的期待完全落空了，「你叫我開什麼店？」並指自己也不是非常推廣、贊成這種行業，但問題是以前可以，可以睜一隻眼閉一隻眼，不是容許這個機會存在很久的時間？為何趁這個機會整頓？怎麼可以今是而昨非？「講個道理」。

同台的資深媒體人尹乃菁問沈富雄，每個國家都有合法和非法的移工，只要是在這個國家活動的人，合法的打完之後，還是要給這些非法的打疫苗的權利，沈富雄則說，從防疫到工作，這裡頭有一條線，現在柯文哲把這條線模糊化了，但柯文哲趁機去整頓這個行業，道理上不見得講的過去，因為這個行業行之有年，有其特定的文化，演變這麼多年了，應該要思考要怎麼樣才是最好的境界，又不明顯違法，且大家都皆大歡喜，而現在柯文哲想趁機鐵腕打擊，不妨再想一想。