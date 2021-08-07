新冠病毒的疫情正朝向流感化的方向進行，政策思維也必須由新型流感的概念漸漸走向季節性流感。但新冠畢竟不同於流感，兩者政策要合體，國際共識是重要關鍵，台灣應該體察國際趨勢，滾動式政策管理。

所謂流感化，指的是傳染病會每年定期、固定季節出現流行。也會因為集體免疫，壓迫病毒年年出現免疫逃脫的變異株。免疫逃脫只能說是小脫逃，仍在免疫框架內活動，經過多年後才會出現成功的越獄。流感的免疫逃脫稱為季節性流感，成功越獄稱為新型流感。季節性流感的傳染力回神，但死亡率並未增加，給人的感覺是流感來襲。新型流感通常約十年來一回，傳染力與死亡率都增加，給人的感覺是疫情來襲，是個災難。

這次的Delta病毒，應該也是來自於免疫逃脫，傳染力回神到過往水平。但重症比例，就以廣州爆發為例，僅10%至12%，遠比去年全球總平均18%為低。在英國及美國雖然病例數大增，醫療緊張，但殯儀館塞爆的現象不復再現。可見Delta病毒符合免疫脫逃的概念，傳染力回神，重症及死亡率下降。綜觀Delta前的另3株連傳染力都尚未完全回神的病毒，新冠病毒現在正在流感化了。

只不過新冠流感化的速度還要再觀察。如果Delta被認為是首變，則大概是一年半變一次，速度低於流感，且沒有季節性。如果Delta之前的3株都算，那就可能比流感短。但是依最近變種病毒的流行狀況看來，Delta才應該是成功的免疫脫逃變種，因為在普打疫苗後仍產生第四波的全球疫情，就如同每年的季節性流感一樣。

所以看待Delta病毒，應該視同季節性流感。回想每年流感流行時，大家有不能去餐廳內用、不能聚會上班上學、不能參加廟會、不能去阿公店嗎？這也是最近行政院逆著全球Delta疫情，但執意「降級不解封」的原因，應該是由彭博的最新防疫評比排名指標中悟出的國際思維，算是一個較前瞻的做法。

在未來與新冠病毒共處的日子裡，開放後就不該再恐嚇老百姓要走回頭路，封鎖應僅在熱區或邊界。封鎖的技術必須依科技的進步，僅做出必要的限制。封城不再是執行的選項，熱區短暫快速「關門打狗」才是主流。社區警戒由3級降為2級，就不該再回到3級。在邊界檢疫中若要早日解除14日集檢的邊境魔咒，應每日對集檢旅客執行核酸篩查，以早日揪出感染者及早日解除集檢，落實邊境既開放又能嚴管的原則。

高端疫苗若能在這波流感化的開放浪潮中，協助政府，經由加註抗體測試或核酸篩查結果的方式建構進入簽證健康資料，也算是功德一件。最少能讓打了高端疫苗的國人能夠被大陸與國際接受，成為簽證的一部分，多少也能一圓吹破牛皮的高端疫苗國際夢吧！

（作者為中華民國防疫學會理事長）