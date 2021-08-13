世界衛生組織（WHO）12日敦促中國分享與最早的新冠病例相關的原始資料，以恢復對新冠病毒起源的調查，並發布資訊以解決有爭議的實驗室外洩理論。

德國之聲報導，世界衛生組織強調，揭露這個過去一個世紀以來最嚴重的大流行病的起源是「極其重要的」，自2019年12月新冠病毒出現在武漢以來，該病毒已造成至少430萬人死亡，並打擊了全球經濟。

中國7月曾表示，不接受世衛組織的第二階段溯源計畫，指計畫透露出對常識的不尊重和「對科學的傲慢態度」。

面對北京的反擊，世衛呼籲中國政府提供「所需的所有資料和訪問，以便儘快開始下一階段研究」。在一份關於推進第二階段病毒起源調查的聲明中，世衛組織強調搜索不是為了「歸咎工作」或為了滿足政治上的需求。

世衛組織表示，下一個階段的研究將包括進一步檢查來自最早病例的原始資料和來自2019年潛在早期病例的血清。獲取資料對於發展我們對科學的理解至關重要。

世衛組織說，它正在與幾個通報於2019年儲存的生物標本中檢測到新冠病毒的國家合作。該組織舉例表示，在義大利，它已經促進了國際實驗室的獨立評估，其中包括對疫情爆發前的血液樣本進行盲目的重新測試。

世衛組織指出，分享原始資料並允許在義大利以外的實驗室，對樣本進行重新測試，體現了最佳的科學團結，這與我們鼓勵包括中國在內的所有國家支援的做法沒有區別，這能讓我們迅速和有效地推進對病毒起源的研究。

在閱讀了第一階段的報告後，世衛秘書長譚德塞認為，專家小組今年初對武漢病毒研究所實驗室的調查還不夠深入。長期以來，新冠病毒從實驗室外泄的假設被稱為右翼陰謀論，並遭到中國政府的強烈反對，但支持這一假設的態勢卻越來越猛。

美國前總統川普在任時常常強調這個假設，而美國現任總統拜登上任後，也要求該國情報單位對包含實驗室外洩假設在內的幾個理論進行為期三個月的調查。