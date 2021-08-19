大陸中科院國家天文臺鄧李才研究團隊最新完成的青海冷湖光學天文台選址及監測重大科學進展論文，19日在國際著名學術期刊《自然》上線發表。其中指出大陸首個地基行星光學觀測中心與行星科學實習基地已落戶青海冷湖，將分別在2021年9月和2023年初建成。

據中新網引述中國科學院地質與地球物理研究所研究員何飛說明，中國科學院地質與地球物理研究所實施的行星科學望遠鏡PAST、TINTIN專案，總投資6200萬元人民幣。

而行星大氣光譜望遠鏡PAST是一台口徑0.8公尺的多光譜望遠鏡；TINTIN望遠鏡則是口徑1.8公尺的多光譜望遠鏡，工作波段涵蓋紫外和可見波段，主要科學目標為木星星雲和 Io等離子體環成像觀測、系外行星觀測。

未來專案建成後，將以「木衛—火山」活動為切入點，研究行星地質活動的主要特徵、變化規律及其對行星空間環境的影響，為大陸的木星探測提供高水準研究支撐，同時將展開太陽系內類地行星大氣演化的特性研究，比較不同行星之間演化的差異性，研究太陽能量對行星大氣環境調控特徵，在比較行星學方面取得重要成果。

何飛更表示，同時，依託冷湖行星地質觀測中心的觀測資源，以及冷湖豐富的地質資源，將會成為0冷湖地區發展行星科學的科教、科普、文旅等產業，提供有力技術支撐和保障。