對於首批高端疫苗施打後隔天即出現2例死亡，國民黨文傳會副主委黃偉哲指出，從施打後的首例死亡時間與疫苗接種數量來比較，國人無法接受。因此他呼籲，在未釐清疑點前，指揮中心應該先暫停施打高端疫苗！

56歲的馬來西亞籍陸姓作家昨（23日）打完高端疫苗回家後，就表示身體有些不適，直到深夜還是睡不著覺，家人今（24日）早發現他遲遲沒有起床，進入房間查看才發現他已經沒有呼吸心跳。

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今（24）日於疫情記者會中表示，目前初步判定，可能有心肌梗塞可能性，但因為是到院前死亡，須由司法相驗，由檢察官做判定。陳時中也說，「我們不會因為這樣，而停止施打高端。」

對此，國民黨文傳會副主委黃偉哲在臉書分析，AZ與莫德納疫苗分別在施打73天、26天後，才出現死亡案例，但反觀高端疫苗昨日甫開放接種，不過才1天也就是隔天隨即就有二例死亡。

他進一步指出，即使是計算施打劑次，高端昨天施打了16.7萬劑；而首批莫德納在6月9日正式開打，直到7月3日才傳出有二起猝死的案例，當時莫德納已經施打66.4萬劑。

另外，3月22日開始施打AZ疫苗，一直到6月11日才有首例死亡個案列入通報，當時累積施打人次也已經高達76.7萬。

黃子哲強調，從施打後的首例死亡時間與疫苗接種數量來比較，國人無法接受。他呼籲，在未釐清疑點前，指揮中心先暫停施打高端疫苗，要人民當如此危險的白老鼠，付出的代價真的太高了。