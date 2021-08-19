包括電池材料公司Johnson Matthey、新創公司Britishvolt，以及牛津大學等七個英國組織周四發表聲明，已經組成一聯盟，將合力開發用於電動車(EV)的固態電池。
該聯盟將建立一實驗室設施，為固態電池的大規模量產開發新技術。該聯盟包括由英國政府出資的電池技術研究單位Faraday。
在中國和歐洲正在提高碳排標準之際，汽車製造商也競相開發新款電動車。而目前使用的鋰離子電池，是由液態或凝膠狀的電解液組成。
包括BMW和福特汽車在內的公司都在研究和投資於固態電池的開發技術，固態電池可以儲存更多電能量，讓電動車可行駛里程更長，並且由於沒有易燃的零件，會更為安全。
Britishvolt計畫在英格蘭北部建立一家電池工廠，該廠將在2023年營運。該廠分三期建造，最後一期將在2027年完工。Britishvolt計畫該廠投入生產固態電池。
在本周稍早，Britishvolt與礦業公司嘉能可(Glencore)就鈷的供應簽訂一項長期協定。嘉能可也買下Britishvolt的部分未披露多少的股份。
#固態電池 #Britishvolt #聯盟 #該廠 #英國
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。