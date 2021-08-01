行政院日前研議，將複製去年三倍券成功的經驗，發行「五倍券」振興經濟，引起各界關注。國民黨台北市議員徐巧芯認為，民進黨政府不願意發現金紓困，有三個原因：不能和國民黨的政策一樣、為了民調要保留一些錢做大內宣，以及為了綁樁。

針對民進黨政府為何不願意透過普發現金紓困，徐巧芯今(1日)在政論節目《新聞大白話》中提出3個重點，首先是「不可以跟國民黨一樣」，「國民黨講發現金，我們一定要發券，可是馬英九發過消費券，所以你要先掏1千塊出來，我才要給你券」，她指出，當初民進黨曾批評過馬英九的消費券政策，並主張要發現金，結果現在國民黨說要發現金了怎麼辦？「那我們不能發現金，不然這樣不就認同國民黨做的是對的，不管國民黨做的多對，民進黨就是，我就不要跟你一樣，面子拉不下來」。

徐巧芯直言，民進黨非常在乎他們的民調，以及民調要怎麼提升，「如果只是把錢分配給大家，大家對我的看法都一樣，所以我要保留一些錢大內宣」，她也發現，這次紓困花非常多錢在宣傳經費上，網路上可以查到政府公開標案，都是在做宣傳，「這些宣傳到底在幹嘛？可能用在網軍、哏圖」。

同時，徐巧芯認為，民進黨還有綁樁的考量，並指從前瞻計畫，到紓困，甚至就連這次振興，都有可能分不同類別，可能特定的產業可以領多少錢，「跟我友好的產業、團體，才會把錢分配給你」，雖然這些錢來自全體人民共同納稅，但分配上是不公平的，是靠「我跟你的關係、我覺得你有沒有選票」，才決定要不要把錢分下去。

徐巧芯坦言，發現金最簡單、快速、直接、有效，又可以救急、救窮，「直接把所有的錢，除以可以領的人不就好了？對所有人最有幫助」。