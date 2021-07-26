全國疫情警戒降至二級，外界關注何時推出振興措施，行政院官員表示，由於去年政府推出的振興三倍券廣受好評，行政院已朝推出振興券方向規劃，但並未規劃全民普發現金。根據一份網路民調顯示，有超過6成網友贊成政府發振興券，同時有超過6成的網友認為應該以現金形式發放，同時有超過4成網友認為發放的金額應該要超過5千元新台幣。

入口網站《YAHOO》以「行政院預計將發1600億振興券，你是否贊成？」為題，進行網路投票，投票時間為7月26日至30日，截至26日晚間8點30分，結果顯示，有1萬多名參與投票，非常贊成的網友有42.3%，還算贊成的有20%，不太贊成的有12.4%，非常不贊成的則有15.6%，另外有9.7%網友沒表示明確意見。

網友投票結果。(圖 翻攝自YAHOO)

至於振興券應該採哪種形式？有63.8%網友認為應該用現金，認為要用紙本券的網友則有15% ，認為應該採用數位券的有19.5%，另外有13.1%的人沒表示明確意見。

對於政府發放振興券，要發多少金額比較合理，認為金額應該要在1000元以下的網友有2%，1000元到2000元的有3.6%，2000元到3000元的有10.5%，3000元到4000元的9%，4000元到5000元的有13.8%，有46.1%網友認為應該要超過5000元，另外有15%網友沒表示明確意見。

網友投票結果。(圖 翻攝自YAHOO)

此外，針對行政院發行振興券，民進黨立院黨團幹事長劉世芳、書記長羅致政今(26)日於線上記者會回應，沒有普發現金，也不見得9月就會提出來，而發放振興券對GDP有所幫助，綠委許智傑則建議金額提高到1萬元，並採用一半現金一半振興券的形式。