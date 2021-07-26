疫情衝擊百工百業，外界關注政府何時會推出振興措施。民進黨立院黨團幹事長劉世芳、書記長羅致政今(26日)在線上記者會回應，沒有普發現金，也不見得9月就會提出來，而發放振興券對GDP有所幫助。台北市議員羅智強今表示，去年發放振興三倍券，行政院長蘇貞昌說「好領、好用、好刺激」，還說可大幅減少發放成本，但三倍券不僅不好領、不好用、不刺激，成本還高達15.4億元，刺激出民眾一肚子火。

羅智強在臉書分析，三級警戒長達2個月，對民生經濟造成嚴重衝擊，實施無薪假的事業單位攀升至2700多家，近3.2萬人被迫無薪可領，6月份失業率更飆升至4.8%，57萬人沒頭路，難以維持生計，「雖然民間不斷疾呼政府普發現金，紓困於民，但民進黨卻未能記取去年振興三倍券效果不佳的教訓，仍堅持規劃發振興券」。

疫情爆發以來，羅智強說，多國已發放好幾輪現金，原因無他，民眾需要的是立即性的現金紓困，以度過難關，去年發放振興三倍券，「不好領、不好用、不刺激，成本還高達15.4億元，刺激出民眾一肚子火」。

羅智強說，去年即有八成民意希望發放現金，發現金才最快速方便有效，「請民進黨聽聽民意，不要再一意孤行，民眾已撐不下去，趕緊普發現金，紓困於民」。

關於振興券一事，劉世芳表示，行政院現在正在緊鑼密鼓地規劃中，普發現金是否真的可提振內需產業？相信國發會會做好最好的規劃方案。沒有所謂普發現金，而且9月初就會提出來的問題，行政機關有其作業程序，都會尊重。