SEMI（國際半導體產業協會）於今(26)日宣布SEMICON Taiwan 2021 國際半導體展 以「啟航半導體下世代關鍵技術」為主軸，擴大展期規模。自9月起，率先由五大關鍵技術線上論壇拉開序幕，接續至第四季實體展覽壓軸登場。

SEMI全球行銷長暨台灣區總裁曹世綸表示，SEMICON Taiwan 2021國際半導體展首創以「SEMICON Taiwan 2021 is a Journey」建構線上論壇先行、實體展覽接續的旅程概念，不間斷地於線上與線下提供最前瞻的產業交流平台，以SEMI與半導體齊心一同前行為宗旨，打造為期三個月的完整展會，提供台灣最國際化且唯一的半導體專業展會平台、推動技術交流與發展，讓半導體成為領航先驅，帶動台灣產業共同進步。

SEMICON Taiwan 2021國際半導體展的實體展覽日前宣布延期舉辦，但將自9月起，以線上論壇揭開年度半導體技術盛宴序幕；9月至12月之間，SEMI將持續提供緊湊的線上論壇議程展出。

9月起展開的線上論壇，由SEMI匯集業界重量級高階主管及講師，一同深度探討市場最新熱門議題與技術應用，包含：功率暨光電半導體、高科技智慧製造、ESG暨永續製造、智慧醫療與資安五大關鍵技術線上論壇。

其中，功率暨光電半導體週，將於9月7日至9月9日舉辦：SEMI將針對台灣在下世代半導體的競爭優勢剖析，也首次與鴻海研究院合作，在功率暨光電半導體週當中舉辦鴻海的「NExT Forum」，主講嘉賓包括來自台積電、穩懋半導體、諾貝爾獎得主以及鴻海。

SEMI日前宣布，在目前疫情應對措施及時程可能仍有變數之下，「2021國際半導體展」將延後於2021年12月或2022年1月舉辦。