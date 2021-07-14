雲林縣沿海地區唯一電影院北港鎮秀泰影城，配合微解封將於15日恢復營業，為保障影迷安全，除配合政府防疫規定，更自主提升防疫措施，啟動「電影FUN心看」計畫，用10大防疫措施歡迎影迷回來。

秀泰影城表示，為了打造最安全的觀影環境，正式營業前徹底再次進行全規模無死角的消毒，依循微解封指引落實雙重實聯制、禁止飲食、進入影城及觀賞電影時需全程佩戴口罩、入場量測體溫、保持社交距離、座位採梅花座。

秀泰影城並自主提高防疫工作規格，拉長每1場次的間距，讓工作人員在每1場次電影放映後，有充足時間徹底清消。影廳內設有換氣設備，每日固定時間排放室內空氣、引入新鮮空氣。比照SPA館，提供個人專用的防疫座椅布，使用後立刻丟棄，降低接觸風險。

秀泰影城指出，正式營業前，每1名工作人員須先完成快篩並下載「台灣社交距離APP」才能到班值勤，嚴謹落實自主健康管理。除每日定時量測體溫外，並採分流分組上班方式。每日下班後，執勤人員需回報當日服務區域，以及「台灣社交距離APP」接觸狀況。