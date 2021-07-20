台中市「筏子溪迎賓廊道」，醒目立體文字「TAICHUNG」成地標。（盧金足攝）

筏子溪位於高鐵軌道與74號快速道路間，是台中國際門面，長達1.8公里兼具河岸景觀與親水空間的「筏子溪迎賓廊道」，醒目立體文字「TAICHUNG」成地標，近日微解封後，散步人群湧入，市議員張耀員20日實地勘查，雜草及小花蔓藤叢生，如無人管理的河川廊道；水利局表示，5日才整理植栽及除草，近期降雨充沛，植物生長快速，會持續維護環境整潔。

市府改善筏子溪永春東路至烏日高鐵站河段左岸高灘地，打造「筏子溪迎賓廊道」，疫情期間民眾宅在家，較少有民眾及遊客，但隨著微解封，人潮紛紛到筏子溪迎賓廊道運動、散步，但民眾發現雜草叢生，但張耀中投訴。

「沒人看就沒整理？」民進黨市議員張耀中表示，筏子溪迎賓廊道對台中市政府而言，不管藍綠誰當家執政，都是重點的城市地標意象，中央流行疫情指揮中心上周宣布「微解封」後，筏子溪廊道開始出現散步人群，但民眾發現廊道綠美化的情況失控，雜草及小花蔓藤叢生。

他抨擊，無人管理的河川廊道，竟然是台中的門面？市府在「TAICHUNG」左右各約300公尺，進行創意植栽綠美化，在地標前排列「WELCOME」植栽，希望旅客能感受筏子溪的熱情歡迎，質疑難道台灣高鐵台中站6月進出站人次與警戒前4月相比剩不到1／10，市府因為沒人在看就不用維護整理？

張耀中舉政府開放平台資料顯示，高鐵台中站進出搭車人次4月約92萬1710人相比3級警戒期間6月8萬6812人次，雪崩驟減剩不到1成，難道是沒人看就不整理的心態。

他指出，筏子溪長期土壤貧瘠，護岸植生連續性不佳，市府施政及市政建設是延續且一體性的，既然「TAICHUNG」地標是很好的城市宣傳，市府相關單位應提出養護對策，不要受限原工程計畫書一季維養一次，應固定派人巡查，維護城市門面意象。

對此，水利局強調，筏子溪迎賓廊道水利局除安排每周派人清理垃圾外，亦定期整理植栽及視現場情形除草，最近於7月5日進行除草作業。

水利局說，可能因近期降雨較充沛，植物生長較為快速茂盛，筏子溪原就是各NGO團體關心重要溪流，希望多保持植生，水利局將會持續維護迎賓廊道段的環境整潔，筏子溪不僅是台中的門戶之河，展現河川的豐富生態資源，日出、日落、夜晚都有不同的樣貌，歡迎市民來筏子溪享受多樣河岸風光。