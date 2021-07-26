大學指定科目考試將於7月28日登場，台中市預計有5000多名考生上場應試，為了解考場防疫準備工作，台中市長盧秀燕上午視察台中一中考場，她表示，大學指考對學生相當重要，做好防疫工作可讓家長、孩子都放心，市府一定會謹慎、小心的辦理相關考試作業。

為完善大學指考防疫工作，台中一中在大門口即設置體溫量測站，若有發燒情況則必須到特殊教室應試，校方表示，該考場共有3棟校舍開放作為考場，27日下午將開放考生看考場，但不能進入，當天晚間及接下來每日考試結束後都會針對考場進行大清消。

盧秀燕則說，台中市有7大考場、共5000多名考生應試，全國警戒雖從27日降至二級，但考場還是比照三級警戒的防疫措施，包括考生都必須量測體溫、戴口罩，原本容納40名考生的教室全部降載、只能容納20名考生使用，用餐時也必須使用隔板，絕對不因為降級而鬆懈。

此外，台中市國高中學校的教職員開放在今天、明天接種疫苗，盧秀燕說，國小及幼兒園教職員已經施打過疫苗，至於其他教育領域的部分則還在努力當中。弱勢、社福及教育是重要的一環，目前國家疫苗相對不足，在可能範圍內，將以此三類優先處理。